Bruciavano eternit e rifiuti pericolosi, due denunce a MaracalagonisOperazione della Forestale, sequestrato un terreno di cinquemila metri quadrati
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Blitz degli agenti del Corpo forestale nelle campagne di Maracalagonis. Un’area di circa cinquemila metri quadrati è stata posta sotto sequestro e due persone sono state denunciate per smaltimento e combustione illecita di rifiuti pericolosi.
L’operazione è scattata dopo una serie di appostamenti del personale della stazione di Sinnai in un’area da tempo utilizzata come discarica.
Gli agenti sono riusciti a risalire a due persone che, sistematicamente scaricavano e bruciavano rifiuti di vario genere tra cui plastica e frammenti di eternit. La Procura, ha disposto il sequestro dell’area e dell’autocarro utilizzato per il trasporto dei materiali.
(Unioneonline/A.D)