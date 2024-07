“Cara Unione da anni, ogni inizio d’estate, puntuali come la morte arrivano i disservizi e le inefficienze della rete telefonica nella località di Torre delle Stelle, nel comune di Maracalagonis: frequenti mancanze di segnale e di connessione dati, che durano anche una giornata intera, creando enormi disagi a chi deve lavorare.

Nei fine settimana, poi, quando la località si affolla di turisti e villeggianti, la connessione internet evidentemente sottodimensionata diventa di una lentezza esasperante, con gli stessi risultati di cui sopra. Non parliamo poi di quando si verificano condizioni meteo avverse.

Da anni lo segnaliamo il disservizio al gestore di telefonia, ma niente cambia.

Crediamo sia superfluo ricordare che in zone come queste la rete cellulare è un servizio essenziale perché è l’unico modo per non essere isolati in caso di necessità o emergenza, per non parlare di chi lavora qui e ha necessità della connessione Internet per svolgere il proprio lavoro.

Ogni volta che segnaliamo un malfunzionamento ai loro operatori, questi ultimi, peraltro sempre molto gentili, ci confermano che vi sono problemi alle antenne.

Non sappiamo se il problema sia dovuto ad apparati vecchi e malfunzionanti che si guastano frequentemente, o a interventi tecnici di ripristino fatti al risparmio, senza voler affrontare seriamente il problema per risolverlo una volta per tutte.

Di certo una situazione di questo tipo a poche decine di chilometri dalla città principale della Sardegna è davvero vergognosa”.

