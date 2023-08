«Per la salute digitale dei bambini, contro la dipendenza dal telefono cellulare».

È questo il nuovo impegno del settore delle Politiche sociali del Comune di Sestu per cercare di sensibilizzare i piccoli ma soprattutto i loro familiari su un tema sempre più attuale.

«Il settore Politiche sociali - si legge in un comunicato- promuove la salute dei bambini con una campagna di educazione e di informazione sull’uso consapevole del telefono cellulare. Prendiamoci cura della salute dei nostri figli».

«Lo smartphone non è un giocattolo – ricorda il Comune di Sestu - ma uno strumento di comunicazione consigliato per i ragazzi dai 12-13 anni in su».

Un fenomeno che preoccupa e non poco che le Politiche sociali del Comune intendono frenare anche con iniziative di sensibilizzazione come questa.

