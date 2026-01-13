Più servizi di polizia stradale per garantire una maggiore sicurezza sulla circolazione dei veicoli in tutto il territorio, un incremento delle attività di accertamento per individuare i mezzi sprovvisti di assicurazione obbligatoria: archiviati i risultati conseguiti nel 2025, la polizia locale di Pula si concentra sugli obiettivi del nuovo anno.

«Lo scorso anno abbiamo potenziato le attività di controllo per garantire una maggiore sicurezza stradale – spiega il comandante della polizia locale, Enrico Madeddu – per undici veicoli, quattro dei quali rinvenuti in sosta in area pubblica, sono state elevate le dovute sanzioni amministrative pecuniarie ed è stato disposto il sequestro previsto dal Codice della strada».

«Le attività di verifica sul rispetto della normativa in materia di assicurazione obbligatoria – prosegue Madeddu - proseguiranno per tutto il 2026 attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza sulle strade del paese».

© Riproduzione riservata