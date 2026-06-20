l’incidente
20 giugno 2026 alle 17:16
Auto nella cunetta sulla 554 a Monserrato, un feritoNon ci sono altri mezzi coinvolti, il conducente ha perso il controllo del veicolo
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Incidente stradale sulla 554 con un'auto che è finita fuori strada capovolgendosi nella cunetta.
È accaduto all'altezza di Monserrato, il conducente è stato portato in ospedale in osservazione.
Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Monserrato per i rilievi. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
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