Incidente stradale sulla 554 con un'auto che è finita fuori strada capovolgendosi nella cunetta. 

È accaduto all'altezza di Monserrato, il conducente è stato portato in ospedale in osservazione.

Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Monserrato per i rilievi. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

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