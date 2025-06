Incidente stradale sulla statale 125 verso Maracalagonis, all’altezza del lago Simbirizzi nel territorio di Quartu. Un’auto avrebbe tamponato un pullman. Inevitabili i disagi al traffico con una lunga coda di auto ferme.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha portato i tre feriti in ospedale, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Mentre per i rilievi di legge la polizia stradale di Cagliari.

