Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via della Musica a Quartu con lo scontro fra un'auto e una moto. Il centauro è finito a terra: immediatamente soccorso, è stato accompagnato con un’ambulanza del 118 al Policlinico di Monserrato in codice rosso. Le sue condizioni per fortuna erano meno gravi di quanto si temeva.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Quartu.

