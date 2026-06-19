Traffico nel caos all’alba per un incidente sulla circonvallazione di Maracalagonis. Coinvolto un ciclista che, nella caduta, ha riportato alcune contusioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale in codice giallo. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

(Unioneonline)

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