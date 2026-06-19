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19 giugno 2026 alle 08:24aggiornato il 19 giugno 2026 alle 08:25
Auto contro bici a Maracalagonis: ferito un ciclistaL’incidente all’alba sulla circonvallazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo
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Traffico nel caos all’alba per un incidente sulla circonvallazione di Maracalagonis. Coinvolto un ciclista che, nella caduta, ha riportato alcune contusioni.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale in codice giallo. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi.
I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.
(Unioneonline)
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