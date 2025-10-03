Assemini, tutto pronto per la festa della birraGli amanti della bevanda di malto d’orzo potranno assaporarne di tutti i tipi
“Porter”, “Blanche” o “Ipa”? Domani ad Assemini ce ne sarà per tutti. Gli amanti della bevanda di malto d’orzo potranno assaporarne di tutti i tipi durante l’autunnale appuntamento della “Festa della birra”, arrivato alla sua IX edizione e organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Assemini.
Dalle 20 il chilometro e mezzo di via Cagliari verrà letteralmente trasformato in un fiume di negozi, stand artigiani, musica dal vivo all’insegna della sua regina: la birra artigianale, locale ed estera contenuta in fusti e servita rigorosamente alla spina.
Non mancheranno i giochi e l’intrattenimento per i più piccoli, a cui seguiranno, a partire dalle 22, i “live show” di fronte al campo sportivo di Santa Lucia con “Sikitikis”, “Praci”, “Enomoney” e “DJ Set Anni ’90/2000” presentati da “Le Lucido Sottile”.
In occasione della serata verranno istituiti, a partire dalle 17, alcuni divieti per regolamentare la circolazione stradale.
In particolare non sarà consentito circolare e sostare con il proprio veicolo nel tratto di via Cagliari compreso tra le intersezioni che la stessa forma con via Trieste e la rotonda di corso Africa. Le operazioni di smontaggio del palco principale non consentiranno il ripristino della viabilità prima delle 12 del giorno seguente.