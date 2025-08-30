Assemini, in auto un fucile calibro 12 rubato e una busta di proiettili: arrestatoIl ritrovamento durante l’ispezione della Polizia in una carrozzeria, nel corso di un’indagine su furti e ricettazione
Un fucile – risultato rubato – calibro 12 con matricola abrasa, caricato con tre cartucce, e una busta contenente ulteriori 29 proiettili dello stesso calibro, compatibili con l’arma.
È quanto è stato trovato in un’auto dalla Squadra Mobile, dalle Volanti e dalla Polizia Stradale, la Polizia di Stato nel corso di una ispezione in una carrozzeria di Assemini, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto dei furti di veicoli e all’irregolare gestione di autonoleggi e carrozzerie.
Il proprietario – un uomo di 36 anni già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione e condotto in carcere. Nel corso del controllo è anche stata accertata l’assenza di iscrizione al sistema CARGOS, obbligatorio per le imprese del settore, elemento che ha fatto scattare ulteriori approfondimenti.
(Unioneonline)