Entra nel vivo la rassegna “E-state al Museo!” promossa dal museo Domu Nosta (Madn) e dalla cooperativa Domu Nosta.

Sabato 15 giugno alle 17.30 è in programma l’inaugurazione della personale di pittura di Antonio Atzeri “Armonia e Colore”. «Si tratta di un’importante iniziativa artistica e culturale – sottolinea la direttrice del museo Elisabetta Frau –, dall’opera dell’artista emerge un’umanità intima, forte e riflessiva, colta in dettagli semplici e gestualità rarefatte. Nelle opere di Atzeni l’uso sapiente del colore e l’approccio geometrico deciso rievocano il fascino dei grandi Maestri del Novecento, quali Picasso, Matisse, Modigliani». L’allestimento sarà presentato da Marcella Serreli, storica dell'Arte e già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari.

I prossimi appuntamenti: sabato 22 giugno alle 18.30 la presentazione del libro “La cucina, la dimora e l’ingombro della fantasia” di Patrizio Perra, in collaborazione con la Latteria Sirigu e la Cantina Trexenta; venerdì 28 alle 19.30 la conferenza “La Dea Tanit e la luna” a cura di Momo Zucca; venerdì 12 luglio alle 19 la conferenza “Culti in contesti rurali della Sardegna punica” a cura di Carla Del Vais, docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università degli Studi di Cagliari; venerdì 19 luglio alle 9.30 la conferenza “Riflessioni sulle rappresentazioni e sul culto della dea Tanit nel tofet di Tharros” a cura di Stefano Floris, ricercatore postdoc dell’Università di Tubingia. Sino alla fine di luglio si terranno inoltre i laboratori didattico-museali per bambini dai 6 ai 13 anni.

© Riproduzione riservata