Gesico ospiterà sabato la prima tappa della manifestazione manifestazione “Nel nome della Mamma”. L’obiettivo è quello di valorizzare il Monte San Mauro, bene identitario del paese e punto di riferimento e di incontri magico-religiosi già dall’antichità per i territori della Trexenta, della Marmilla e del Sarcidano.

Tutto nasce da un’idea della Pro Loco e del Comune di Gesico, in collaborazione con la Cooperativa Antes (gestione sistema museale Gesico), la parrocchia, l’archeotecnico di fama internazionale Alfio Tomaselli e Franco Camba, docente di Scienze e Storia delle Religioni all’Istituto superiore di Scienze religiose Sassari/Tempio-Ampurias “Euromediterraneo”.

Come si legge in un comunicato stampa della Pro Loco e del Comune di Gesico, «valorizzare San Mauro, oggi sito di interesse comunitario, significa anche valorizzare tutta la Trexenta, terra di culto della Dea Madre di Turriga (Selegas/Senorbì) sostituita nella continuità per sincretismo religioso dal culto legato alla Vergine Maria oggi presente in ogni paese. Ma di questo argomento si parlerà più compiutamente nella seconda tappa, il 24 agosto, intitolata “Dalla Dea Madre alla Madonna: scenari di nuovi cammini».

Sabato, nel cortile del museo Casa Dessì, si terranno due laboratori di archeologia sperimentale con Alfio Tomaselli, destinati ai ragazzi dagli 8 alle 11 anni e dagli 11 ai 13. Nel pomeriggio, alle 16, escursione con visite guidate al Monte San Mauro, a cura della cooperativa Antes. Seguirà, sempre a cura di Tomaselli, nel chiostro di San Mauro, una dimostrazione di archeologia sperimentale. Ma di cosa si tratta? Come si legge ancora nel comunicato stampa, «è il tentativo di riprodurre attraverso gli esperimenti, nelle condizioni materiali più vicine possibili a quelle antiche, strumenti, oggetti, edifici e di riprodurre anche le circostanze nelle quali gli stessi beni si sono degradati o distrutti. Tutto ciò solo con l’aiuto dei materiali della natura, delle informazioni essenziali e con l’immedesimazione nel periodo trattato».

