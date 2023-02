L’attore e regista Antonio Albanese ha trascorso un’intera giornata a Mandas, accompagnato dal sindaco Umberto Oppus, in visita al centro storico e alle aree più suggestive del piccolo comune dell’alta Trexenta. «Siamo onorati di aver avuto ospite una persona di così grande squisitezza e umiltà», ha detto il primo cittadino.

Il popolare comico (celebri in particolare i suoi personaggi apparsi nella trasmissione televisiva “Mai dire Gol”) si trovava in Sardegna per l’inaugurazione della Stagione lirica e di balletto 2023 del Teatro Lirico con l'allestimento di “Gloria” e ne ha approfittato per entrare in contatto con una zona più interna dell’Isola. «È stato un onore averlo avuto ospite e soprattutto aver potuto toccare con mano la sensibilità di un artista che, con il suo nuovo lavoro, non solo mette in scena un'opera teatrale, ma propone una chiave di lettura di promozione turistica della nostra Isola e della nostra archeologia grazie all'arte», ha concluso Oppus.

Diversi cittadini di Mandas hanno voluto scattare una fotografia con Albanese, divertente l’episodio con Pietro Scioni che dopo aver chiesto anche lui di immortalare l’incontro con l’attore e regista si è sentito dire in tono scherzoso: «Fanno 8 euro, grazie». Uno sketch improvvisato che ha divertito i presenti.

Non è la prima volta che Mandas ospita importanti personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo. A visitare l’ex Ducato di recente sono stati Valentina Lodovini (che a Mandas ha girato alcune scene del film “La terra delle donne”) e il popolare attore di Hollywood Mark Ruffalo, noto soprattutto per il ruolo dell’Incredibile Hulk nella serie di film degli Avengers.

© Riproduzione riservata