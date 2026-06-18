I tesori della tradizione, la manualità degli artigiani, la riscoperta di antichi mestieri. Ci sarà tutto questo nella 20^ edizione della rassegna “Maistus e Maistas” in programma sabato prossimo a Donori in Piazza dei Caduti.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Folk parrocchiale “San Giorgio”, prenderà il via alle 18 con le dimostrazioni dei mestieri tradizionali: forgiatura del ferro e ferratura dei cavalli, la preparazione del formaggio e della ricotta, la tosatura delle pecore, la lavorazione e la cottura del pane nel forno a legna, la preparazione dei dolci tipici, l’intreccio dei cestini.

Spazio anche alla musica e alle maschere del carnevale sardo. Alle 19.30 ci sarà l’esibizione dei “Mustaiones” di Sestu. A seguire, i balli sardi in piazza con la partecipazione del gruppo folk di Segariu e il karaoke.

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