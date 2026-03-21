«Quanto accaduto a Cagliari è una barbarie inaudita». Lo afferma il deputato sardo della Lega Dario Giagoni, dopo la notizia dell’animale che sarebbe stato inseguito, braccato e ucciso con un escavatore a Sant’Elia, dove sono in corso i lavori di riqualificazione al parco degli Anelli.

A lanciare l’allarme è stata la Garante per gli animali del Comune, l’avvocata Francesca Cogoni, che sui social ha denunciato quanto sarebbe successo nel quartiere cittadino, dopo aver visto un video choc che immortala la scena. «Un gesto di violenza cieca che lascia profondamente indignati – continua Giagoni –. Qui non si tratta solo di un atto crudele ma del segno concreto di un degrado morale che va contrastato con fermezza. Chi compie simili azioni offende i valori fondamentali della nostra comunità e va perseguito senza sconti. Esistono già norme precise che puniscono chi abbandona, ferisce o maltratta un animale: mi auguro la massima severità nella loro applicazione. Lavoreremo in Parlamento con determinazione anche in questa direzione, affinché tali strumenti siano sempre più efficaci».

(Unioneonline/v.f.)

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