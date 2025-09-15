Ancora fuoco in Sardegna, oggi 16 roghi: a Maracalagonis arriva l’elicottero antincendioL’allarme in località Ireddu, in cenere qualche ettaro di macchia mediterranea
La Sardegna brucia ancora. Solo oggi, nel territorio dell'Isola, sono stati registrati 16 roghi, uno dei quali a Maracalagonis, in località Ireddu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sinnai, coadiuvato dal Gauf Cfva di Cagliari e dall’equipaggio dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto.
Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai-Sa Pira e Burcei-Campu Omu, una squadra di volontari della protezione civile di Quartu S.E.-Nos, una squadra di barracelli di Maracalagonis e i Vigili del Fuoco.
L’incendio ha interessato alcuni ettari di macchia mediterranea, provocando preoccupazione tra i residenti della zona.
(Unioneonline/v.f.)