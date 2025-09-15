La Sardegna brucia ancora. Solo oggi, nel territorio dell'Isola, sono stati registrati 16 roghi, uno dei quali a Maracalagonis, in località Ireddu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sinnai, coadiuvato dal Gauf Cfva di Cagliari e dall’equipaggio dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto.

Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai-Sa Pira e Burcei-Campu Omu, una squadra di volontari della protezione civile di Quartu S.E.-Nos, una squadra di barracelli di Maracalagonis e i Vigili del Fuoco.

L’incendio ha interessato alcuni ettari di macchia mediterranea, provocando preoccupazione tra i residenti della zona.

