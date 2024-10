La convivenza tra uomini e animali, le azioni da intraprendere nei casi di maltrattamenti o violenza nei confronti di piccoli esseri indifesi compiuti spesso da minori. Di questo e altro si parlerà a Dolianova durante la manifestazione “Alleanza Fedele” organizzata dall'associazione Cuccia Sicura ODV con il contributo del Comune. L’appuntamento è per l’11 ottobre alle 17.30 a Villa De Villa.

L’evento sarà aperto dal Nucleo cinofilo dei Carabinieri di Cagliari: gli esperti dell’Arma parleranno del contributo dei cani nel contrasto e nella prevenzione dei reati e per il rafforzamento della sicurezza.

Si parlerà anche di tutela e di soccorso degli animali in caso di violenza con Monica Pisu, coordinatrice del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Cagliari e gli interventi dell’avvocato Francesca Maria Cogoni e il veterinario Fabio Schirru.

La serata proseguirà con la relazione sull’educazione dei cani a cura di Enrica Ceccarini, membro del Dogscommunitysquat, e la presentazioni delle associazioni presenti nel Parteolla che forniranno tutte le indicazioni su come adottare un cane ospitato nei canili del territorio.

© Riproduzione riservata