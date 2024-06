Un appuntamento imperdibile si terrà domani alle 18.30 all’Orto Giardino di Mariposa de Cardu, a Quartucciu, dove verrà presentato il libro "Giardini e parchi storici della Sardegna" della collana Ilisso, un'opera che promette di far innamorare i lettori del verde e della storia dell'Isola.

L'autore, Antonino Soddu Pirellas, guiderà il pubblico in un dialogo con Rita Atzeri, esplorando la bellezza e i significati nascosti dei giardini sardi, nonché i benefici dei poli fenoli presenti nelle piante. Il volume offre un viaggio affascinante tra i giardini e i parchi più rappresentativi della Sardegna, inserendoli in una tradizione mondiale che abbraccia millenni.

Con storie, biografie, immagini e illustrazioni d'autore, il libro rende omaggio ai maestosi alberi tipici del territorio, veri e propri "patriarchi" verdi di inestimabile valore. Il testo alterna lo stile dei giardini "all'italiana" con la tipologia dei parchi cittadini e spazia dalla vocazione economica dei frutteti al rigore scientifico degli orti botanici.

«L’urgenza di curare questo volume nasce dall’esigenza di far conoscere a un pubblico il più ampio possibile il mondo straordinario dei giardini più belli e significativi della Sardegna, la loro storia, ma anche i bellissimi borghi che li ospitano», spiegano gli autori. L'obiettivo è «educare alla comprensione dei giardini e dell’arte in natura e benessere attraverso percorsi di ricerca scientifica e di rispetto per l’ambiente». Inoltre, il progetto mira a rafforzare la rete internazionale del turismo green, creando nuove opportunità di lavoro locale e promuovendo l'educazione ambientale e dei beni culturali.

