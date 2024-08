Non si placano le polemiche in merito alle condizioni in cui verserebbe il centro città e le campagne di Ussana.

Dopo le erbacce e sterpaglie nei diversi marciapiedi e i rifiuti abbandonati a cielo aperto lungo il Rio Flumineddu, da diverso tempo i cittadini sottolineano come anche alcune piazze siano soggette all’inciviltà di chi abbandona i rifiuti in luoghi non consoni, ossia al di fuori dei cestini lì presenti.

Tra queste spicca Piazza IV Novembre, non solo sede di numerosi ricordi degli ussanesi che da giovani passavano le loro serate estive in quell’area, ma anche di cene tra amici come dimostrano i cartoni di pizze, le bottiglie in plastica e lattine abbandonate sul verde della piazza, nonostante i cestini lì presenti.

Diverse le lamentele sui social, dove i cittadini puntano il dito contro la maleducazione, il poco rispetto e il menefreghismo di chi frequenta questi luoghi pubblici e non li rispetta.

