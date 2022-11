Un impiegato di 66 anni residente a Villasor è stato denunciato per furto di energia elettrica.

In base a quanto accertato dai Carabinieri della locale stazione in collaborazione con il personale dell’Enel, è emerso che tra il luglio 2020 e il luglio 2021, era stato manomesso il contatore dell’abitazione dell’uomo, consentendogli in questo modo di usufruire per un intero anno dell’allaccio abusivo alla linea elettrica per le sue utenze domestiche (intestate alla moglie, la quale è risultata estranea ai fatti).

La quantità di energia sottratta è pari a 10.000 kilowattora per un valore stimato in 1.500 euro.

