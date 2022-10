Dopo lo stop legato alla pandemia a Sinnai si celebra nuovamente la giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, con la commemorazione dei caduti. L'appuntamento è per la mattinata del 7 novembre.

Il programma, al via dalle 9.30, prevede alle 10 la celebrazione della messa in suffragio dei caduti. Seguirà alle 11 la formazione del corteo che si dirigerà al Parco delle Rimembranze.

A seguire la cerimonia dell'alzabandiera, la preghiera per i caduti, la deposizione della corona d’alloro, l'intervento del sindaco Tarcisio Anedda e la visita al monumento.

Prevista la partecipazione del Picchetto d’onore e della banda musicale della Brigata Sassari. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Nel Parco sono presenti le lapidi dei caduti di Sinnai nella Prima e nella Seconda guerra mondiale e in Africa: 110 lapidi, col nome dei caduti. Una cerimonia per non dimenticare.

© Riproduzione riservata