Lunedì 27 aprile, alle 18.30, la Casa Dessì di Settimo San Pietro ospiterà la presentazione ufficiale del 1° Torneo Primavera "Città di Settimo", torneo promozionale regionale organizzato dall'Asd Città di Settimo, associazione sportiva dilettantistica nata di recente con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la crescita sportiva e sociale dei giovani del territorio.

L'evento non sarà soltanto il lancio di una competizione sportiva, ma anche l'occasione per presentare il più ampio progetto sportivo e culturale che l'associazione intende portare avanti nel comune e nel circondario. Un progetto che nasce da una riflessione profonda sulle esigenze del territorio e sul ruolo che lo sport può — e deve — svolgere nella vita delle giovani generazioni.

«La nostra Asd intende riproporre ciò che un tempo era alla base della pratica sportiva: l'avviamento allo sport», dice Velio Schirru. «L'associazione sceglie di ripartire dalle fondamenta: la scoperta e la riscoperta delle capacità individuali, con un'attenzione particolare allo sviluppo psicofisico completo dei bambini e dei ragazzi. Al centro del progetto vi è la valorizzazione delle capacità coordinative e condizionali nelle fasce d'età più giovani, considerate essenziali per costruire le basi di qualsiasi percorso sportivo successivo, incluso quello agonistico. Il Torneo Primavera si inserisce in questa visione come momento di aggregazione concreta: un'opportunità per famiglie, ragazzi e realtà sportive del territorio di incontrarsi, confrontarsi e scoprire cosa significa fare sport in modo sano, inclusivo e formativo. Non una semplice competizione, dunque, ma una festa dello sport aperta alla comunità».

L'appuntamento di lunedì 27 aprile sarà anche il primo passo pubblico di un percorso più lungo: l'Asd Città di Settimo guarda avanti con ambizione, consapevole che investire nei giovani oggi significa costruire una comunità più solida domani.

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