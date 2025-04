Una giornata tra i vigneti e gli ulivi secolari della piana di Sibiola, per ammirare le bellezze naturali del territorio.

Numerosi i partecipanti attesi alla passeggiata ecologica organizzata dall’associazione “Il Samaritano” in collaborazione con il Comune di Serdiana, in programma per domenica 27 aprile.

Un’iniziativa a forte impatto sociale che permetterà ai partecipanti di stare insieme e riflettere su tematiche ambientali, dall’uso del territorio per le attività tradizionali alla grande sfida della transizione energetica. Appuntamento alle 9:30 nel parco di Sibiola, da dove partirà la passeggiata lungo un percorso di 6 km immerso nella natura.

Prima tappa a Su Stani Saliu per ammirare la colonia di fenicotteri che ogni primavera colora di rosa le acque salate dello stagno. Si proseguirà poi verso le tenute Argiolas per visitare i vigneti e fare una piccola sosta a metà mattina . Alle 13:00 il gruppo rientrerà al Parco di Sibiola per il pranzo conviviale organizzato dai genitori dei bambini dell’oratorio di San Salvatore.

