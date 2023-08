Si svolgerà la prossima settimana a Serdiana la seconda edizione di Giochi senza frontiere, organizzata dall’Associazione “Gocce di solidarietà” e patrocinata dal Comune.

L’appuntamento è per il 25 e 26 agosto, dalle 18.30 alle 24.00, presso il Parco di Santa Maria di Sibiola, a pochi chilometri dal paese. A sfidarsi saranno squadre di bambini e adulti in prove di abilità divertenti e coinvolgenti che prevedono l’utilizzo di gonfiabili e di giochi tradizionali. Divertimento assicurato per tutti: con la speranza di ripetere il successo dello scorso anno.

La prima giornata sarà dedicata alle gare per bambini mentre il giorno successivo si svolgeranno quelle per gli adulti. Nella tarda serata di sabato sono previste le finali di entrambe le categorie.

