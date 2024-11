L'appuntamento ormai è tra i più attesi dell'anno: oggi, venerdì 15 dicembre, alle 18 si rinnova lo spettacolo dell’accensione della Casa natalizia di Senorbì. Nella villetta in via Margotti della famiglia Spiga le decorazioni resteranno allestite sino al termine delle festività natalizie.

Creazioni opera del padrone di casa, Ignazio Spiga, noto imprenditore nel settore dell’impiantistica e vero cultore degli addobbi luminosi, che insieme alla famiglia e con l’aiuto dei suoi collaboratori, regala ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico con i colori e la magia del Natale.

«L’obiettivo è sempre lo stesso – sottolinea l’imprenditore – regalare un po’ di luce e gioia soprattutto ai tanti bambini che attendono questo momento». L’iniziativa si ripete da 15 anni, eppure lo spettacolo non è mai uguale. Anche oggi verranno presentate alcune novità.

Da stasera, sino al termine delle feste, la via Margotti sarà meta di pellegrinaggio per tantissime persone che vorranno scattare una foto ricordo vicino alla casa più illuminata della Sardegna. Per i bambini è semplicemente la dimora di Babbo Natale. «È per il loro sorriso che ogni anno ci prendiamo tutto questo impegno», dice Spiga, che in diverse occasioni si è improvvisato guida turistica, accompagnando i visitatori a scoprire le bellezze della casa e del giardino.

