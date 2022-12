L'appuntamento con la manifestazione Trexenta Experience è per sabato 17 dicembre a Selegas, paese nel cuore della Trexenta, con importanti tradizioni secolari da svelare al visitatore, antiche chiese, imponenti nuraghi, gemme vini e sapori autentici con ricette che si tramandano di famiglia in famiglia da generazioni.

Il programma della giornata prevede (dalle 9.30) il viaggio nell’età del Bronzo con una visita guidata al Nuraghe Nuritzi. Dalle 11.30 la visita al Museo di Arte Sacra e alla Chiesa dedicata ai santi Anna e Gioacchino. Alle 13 appuntamento a Casa Erriu, sede della Pro Loco, per una degustazione di prodotti enogastronomici locali. Alle 15.30 Laboratorio esperienziale con preparazione di pasta fresca e gateaux.

La manifestazione prosegue in serata. Alle 18.30 ritrovo nel locale comunale Sa Ziminera, in via Conte Cao 5, per il convegno Gioielli e gemme nella terra del Turriga. Dopo l'apertura dei lavori con i saluti del sindaco Alessio Piras, interverranno Ottaviana Soddu (archeologa), Gianfranca Salis (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio), Antonio Argiolas (Cantina Argiolas), Maura Danese (gemmologa). Durante la serata sarà consegnata la “Dea Madre d’oro” in occasione della Prima edizione di un premio dedicato alle persone che hanno portato lustro al territorio di Selegas.

A partire dalle 19.30 Casa Puddu accoglie i visitatori per l’incontro "Meraviglie del territorio: dal rosso granato del Turriga" e per la Mostra di pittura dell'artista Elisabetta Exana, sino alla conclusione dedicata alle affinità vino e gemme preziose illustrata dai linguaggi comparati della gemmologa Maura Danese e della sommelier Geltrude Carroni.

© Riproduzione riservata