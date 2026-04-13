Prosegue l’impegno del Comune nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale con un’iniziativa dedicata alla promozione dell’olio extravergine di oliva. Nell’ambito di un più ampio progetto formativo sulla frutticoltura, già avviato con un corso su potatura e innesto degli alberi da frutto, l’amministrazione ha previsto un modulo specifico di degustazione degli oli Evo della Sardegna.

L’attività, affidata alla società Istrù Formazione e Sviluppo– Società Benefit, si inserisce tra le azioni volte a migliorare le competenze tecniche, sostenere la qualità delle produzioni agricole locali e favorire nuove opportunità occupazionali. Il corso di degustazione, in programma il 9 maggio dalle 9,30 alle 12,30 nella sala Coroneo della Biblioteca, accoglierà complessivamente 50 partecipanti.

Di questi, 25 posti sono riservati ai corsisti già ammessi al percorso di frutticoltura, mentre gli ulteriori 25 saranno assegnati tramite manifestazione di interesse rivolta ai cittadini maggiorenni residenti a Sarroch. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 aprile.

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