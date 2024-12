Imparare a invecchiare non significa solo accettare il passaggio del tempo, ma viverlo come un’opportunità di crescita e benessere. È questo lo spirito del primo incontro “Che cosa significa invecchiare?”, previsto per giovedì 19 dicembre alle ore 16.30 a Casa Cossu, il centro di aggregazione adulti e anziani di Quartucciu. L’appuntamento, guidato dalla psicologa Claudia Leone, rientra nel ciclo di incontri “I giovedì della salute”, un progetto voluto dal Comune in collaborazione con la cooperativa Laurus che gestisce il centro.

Questa iniziativa vuole riportare al centro il valore dell’invecchiamento consapevole e attivo. Non più una fase di declino, ma una stagione di nuove esperienze e relazioni. Il dialogo si propone di offrire strumenti per preservare la salute mentale e fisica, incentivando l’interazione sociale e il ruolo attivo degli anziani nella comunità.

“Casa Cossu” diventa così un punto di riferimento per condividere esperienze, emozioni e conoscenze. Qui, l’incontro tra generazioni avviene in uno spazio di ascolto e crescita reciproca. “I giovedì della salute” sono dunque pensati per stimolare una longevità serena e propositiva, unendo il sapere scientifico alla dimensione affettiva e relazionale. L’invecchiamento non è una sfida da affrontare in solitudine, ma un percorso da condividere e valorizzare. E a Quartucciu, quel percorso inizia con un giovedì pomeriggio di confronto, dialogo e tanta voglia di guardare al futuro con occhi nuovi.

