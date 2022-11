Chiude con il botto la rassegna "Incanti" , organizzata col Comune di Quartu, e che negli ultimi mesi ha aperto le "porte" ai siti più importanti del territorio come il Nuraghe Diana a Is Mortorius e la Villa Romana a Sant'Andrea sul litorale quartese.

Sono stati oltre duemila i visitatori a cui bisogna aggiungere le migliaia di persone accorse a Sa dom’e farra in via Porcu, per le iniziative organizzate dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu.

La prova che la città si apre sempre di più al turismo archeologico e che le persone gradiscono, eccome. A condurre i visitatori all’interno del gioiello di Is Mortorius per scoprirne segreti e misteri, è stata come sempre l’archeologa Patrizia Zuncheddu.

La rassegna ha proposto in totale 75 eventi, per tutti i gusti, da quelli appunto riservati agli adulti con conferenze, concerti e presentazioni di libri ai laboratori per i bambini e i ragazzi che si sono cimentati nella realizzazione in ceramica di oggetti di epoca romana

© Riproduzione riservata