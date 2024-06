Matteo aveva un sogno, far sì che le spiagge del Sarrabus (e non solo quelle) fossero a misura di tutti, anche a chi soffriva di gravi patologie e aveva necessità di assistenza continua. Questa sera a partire dalle 18, proprio per dar vita ai sogni, a Porto Corallo (Villaputzu, località Porto Tramatzu) c’è il primo memorial Matteo Porcu.

Una serata di beneficenza tra musica, animazione per bambini, organizzata dall’associazione di cui Matteo era presidente onorario, Il Sogno Spettacoloso (e portata avanti con grande forza e sacrificio dal papà Maurizio e dai tanti soci).

«Continuiamo – ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - a dare vita ai sogni per Matteo con i ragazzi del "Il Sogno Spettacoloso" che tanto lavoro e sacrifici stanno facendo per rendere la nostra zona costiera migliore e sempre più inclusiva».

Il ricavato della serata sarà destinato agli ipovedenti.

