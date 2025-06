Tragedia sulla strada statale 554 all’altezza dell’incrocio per Selargius e Settimo San Pietro: un uomo é stato travolto da un’auto ed é morto praticamente sul colpo.

Questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto verso le cinque del mattino. La vittima è un uomo di 46 anni di nazionalità nigeriana, alla guida della Bmw che lo ha investito una 25enne che è risultata positiva all’alcol test.

A bordo dell’auto quattro giovani di Assemini e Cagliari: sono finiti in ospedale, al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, per accertamenti. Le loro condizioni per fortuna non sarebbero gravi.

Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada é rimasta chiusa per consentire i rilievi.

Ancora da ricostruire la dinamica: sembra che la vittima stesse attraversando la strada quando é stata travolta dall’auto.

Matteo Vercelli

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata