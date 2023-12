Festa dei 50enni a Maracalagonis: si sono ritrovati tutti assieme assistendo alla messa in parrocchia celebrata dal nuovo parroco don Praxolu, poi tutti a pranzo in un clima di grandissima cordialità e amicizia. I nati nel 1973 (una cinquantina i presenti) hanno anche fatto tappa nel cimitero de paese, visitando alcune tombe dei coetanei che non ci sono più.

Momenti di commozione. Poi la messa e la festa finale del pranzo sino a tarda sera in ristorante. Per non mancare alla festa del mezzo secolo, qualcuno è tornato a Maracalagonis dai paesi di residenza. Una bella festa, con appuntamento alla prossima occasione: forse a 60 anni.

