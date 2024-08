Sono in programma oggi alle 17 nella chiesa parrocchiale di Mandas i funerali dello storico segretario comunale Giuseppe Pucci, morto ieri alla soglia dei 104 anni.

L'amministrazione comunale parteciperà ufficialmente al lutto con la presenza in chiesa del Gonfalone municipale.

«Sarà il giusto e doveroso omaggio per uno dei più importanti e storici funzionari che ha avuto Mandas», dice il sindaco Umberto Oppus.

Nato a Isili il 22 novembre 1920, ottavogenito di dieci figli messi al mondo da Luigia Melis, originaria di Gergei, e Enrico, un ciabattino di Buggerru. Dopo il liceo classico, nel 1948 ha intrapreso la carriera di segretario comunale.

Ha prestato servizio in diversi comuni: Austis, Sadali, Osini, Neoneli, Ardauli, Gesico, Siurgus Donigala, Sardara e infine Mandas dal 1966 sino al 1982, anno in cui è andato in pensione.

«È stato segretario nel nostro Comune nel periodo in cui a Mandas sono state poste le basi per la crescita urbanistica e per lo sviluppo anche economico proseguito negli anni successivi sino ai giorni nostri - ricorda il primo cittadino -, a nome della Giunta e del Consiglio comunale, del personale dipendente e di tutta la comunità formulo sentimenti di cordoglio alla famiglia».

Nel 1949 Giuseppe Pucci si è sposato, dopo un breve fidanzamento, con Ines Piras, originaria di Osini. Dall’unione sono nati tre figli: Carlo, Giampiero e Sergio. È stato sempre un grande appassionato di musica classica e di astronomia.

