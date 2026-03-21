Notte di fuoco sulle strade di Decimoputzu. Nella notte è stata danneggiata da un incendio l’auto del sindaco Antonio Munzittu: si trovava parcheggiata sotto l’abitazione del primo cittadino.

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un atto doloso o se le cause siano accidentali.

Di sicuro però nelle stesse ore un altro veicolo è stato incendiato. E, stando a quanto trapela, il mezzo sarebbe di proprietà di un residente che potrebbe essere collegato a un recentissimo fatto di cronaca registrato in paese negli ultimi giorni. Ma per avere certezze è necessario attendere l’esito delle indagini dei carabinieri.

(Unioneonline/E.Fr.)

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