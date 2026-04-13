Dal 15 aprile al 26 maggio l’ufficio delle poste in via del Pino solitario a Elmas rimarrà chiuso. Lo comunica la direzione generale di Poste italiane.

«I lavori si rendono necessari – è scritto in una nota - per dotare l’ufficio postale comunale di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione».

Nel periodo di chiusura i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Assemini 1 in via Cagliari al civico 394, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 e 20 alle 13 e 45 e il sabato dalle 8 e 20 alle 12 e 45.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata