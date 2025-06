C’è anche Dolianova tra le 50 località scelte dal Touring Club Italia per la 20^ edizione della manifestazione che promuove piccoli e grandi tesori italiani in programma dal 13 al 15 giugno. Palazzi, chiese, teatri, archivi ma anche luoghi del sapere e delle tradizioni popolari saranno aperti al pubblico la sera, in via straordinaria, per permettere di scoprire siti e ambienti suggestivi.

Il 14 giugno, nel centro del Parteolla, sarà possibile visitare il museo dell’olio “Sa Mola de su Notariu” all’interno dell’antica villa della famiglia Boyl. Un luogo simbolo della tradizione olearia del Parteolla che affonda le sue radici nel seicento. Il tour proseguirà con visita al frantoio dell’oleificio Locci dove la produzione dell’olio extravergine d’oliva avviene attraverso l’utilizzo di tecniche moderne. Alla fine della visita sarà possibile partecipare a una degustazione guidata di olio extravergine.

La manifestazione “Aperti per voi sotto le stelle” ha ottenuto quest’anno l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Dal 2005, sono oltre 24 milioni i visitatori che hanno partecipato alle 20 edizioni della rassegna, oltre 1600 i volontari coinvolti.



© Riproduzione riservata