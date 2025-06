Sarà la commedia "Sarto per signora" di Georges Feydeau ad aprira la quinta edizione della rassegna organizzata dalla compagnia teatrale Il Salto del Delfino. Due gli spettacoli in programma il 6 e 7 giugno alle 21 negli spazi all'aperto di Villa de Villa.

La commedia di Georges Feydeau, in tre atti, si distingue per il ritmo vivace e le situazioni comiche.

La storia ruota attorno al dottor Moulineaux, che, pur essendo sposato da soli sei mesi, cerca di mantenere una relazione segreta con la sua amante.

L'abilità dell'autore crea divertenti situazioni di scambio d’identità e gioca con i temi del tradimento e dell’infedeltà.

Lo spettacolo, diretto da Nicola Michele, vede in scena Filippo Carcangiu, Rossana Cugia, Gisella Frigau, Viviana Licio, Ylenia Marras, Carmen Picciau, Mercede Puddu, Giuseppina Puddu, Franco Siddu, e Fabio Schirru. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 393 887 9311



