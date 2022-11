Il Comune ricorda Felicina Piano, la donna che morì a causa della terribile alluvione che si abbatté su Capoterra tra il 12 e il 13 novembre del 1999.

Questa mattina l’amministrazione comunale si è recata nella piazzetta che porta il nome della quarantaduenne che perse la vita ventitré anni fa per un evento calamitoso senza precedenti che colpì il centro abitato.

Il sindaco, Beniamino Garau, ha posato un mazzo di fiori davanti alla targa, e ha annunciato che presto verrà istituita una data per ricordare tutte le vittime dei nubifragi che hanno colpito Capoterra: “La scomparsa di Felicina Piano per la nostra comunità è ancora una ferita aperta, noi tutti abbiamo il dovere di ricordare lei e gli altri nostri concittadini che hanno perso la vita in circostanze analoghe. Per non dimenticarli, come ho annunciato in Consiglio comunale, l’ultima domenica di ottobre di ogni anno sarà per noi una giornata di lutto”.

