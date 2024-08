«Episodio di qualche giorno fa: il triage al paziente è stato fatto alle 16.45, poi la presa in carico è avvenuta alle 21. Si trattava di una persona anziana con problemi seri, rimasta ad aspettare tutte queste ore a bordo dell'ambulanza. Quindi, un grave disagio per il malato, per gli operatori sanitari e per il territorio, privato di un mezzo di soccorso disponibile per troppo tempo».

Lo racconta Mario Vicentini, presidente di Alba, associazione del 118. «La situazione dei Pronto soccorso cagliaritani purtroppo è sempre la stessa: quasi ogni giorno ci sono accumuli di ambulanze e tante ore di attesa, le cose non sono cambiate dopo Ferragosto».

Ieri sera – secondo i dati della app Monitor Ps – al Brotzu per i codici bianchi c'erano circa 8 ore di attesa, al Policlinico 6 ore, al Santissima Trinità 4. Tutto sommato neppure uno dei giorni peggiori. Nel resto dell'Isola, ieri, un quadro più complicato quasi ovunque: 10 ore al San Francesco di Nuoro; sei ore a Ozieri; 12 ore al San Martino di Oristano; 9 ore a San Gavino.

(cr. co.)

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata