«La Sagra de su Pani Arrùbiu rappresenta per Tuili non solo un momento di festa, ma un’occasione autentica di valorizzazione della nostra identità culturale e delle tradizioni che ci definiscono come comunità». Così il sindaco Andrea Locci alla vigilia della sagra de “Su Pani Arrùbiu”, in programma per l’intera giornata di domani, inserita nel calendario di Primavera in Marmilla. «Anche in questa edizione», sottolinea Locci, «vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza unica, che unisca gusto, storia e accoglienza, mettendo al centro il simbolo più prezioso e identitario del nostro patrimonio enogastronomico».

Per Primavera in Marmilla è il secondo, attesissimo appuntamento. L’intera giornata di domani sarà dedicata alla scoperta de "Su Pani Arrùbiu", un pane unico nel suo genere in Sardegna. Si tratta di un piccolo civraxu arricchito con ingredienti semplici ma preziosi: farina di grano duro, uva passa, scorza d’arancia e zafferano, che regalano al pane il suo pico colore rossastro – da cui deriva il nome stesso, che in sardo significa “pane rosso”.

Come si legge in un comunicato stampa, «questo prodotto tipico viene realizzato secondo una tradizione secolare, due lunedì dopo Pasqua, in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Antioco. La sua origine va ricercata nella devozione popolare: si racconta che nei primi anni del ‘900 una donna lo preparò come gesto vovo, chiedendo al Santo la guarigione del marito. Da allora, "Su Pani Arrùbiu" viene portato in chiesa per essere benedetto e poi distribuito ai fedeli come ex voto».

«Questa manifestazione – prosegue il primo cittadino – è il frutto dell’impegno condiviso di cittadini, associazioni, operatori locali, barracelli, Fondazione Altopiano della Giara e Amministrazione che, come sempre con passione, insieme, contribuiscono a mantenere viva una tradizione antica, rendendola al contempo capace di dialogare con il presente. Invitiamo tutti a partecipare e a scoprire Tuili attraverso i suoi sapori, i suoi saperi e il calore della sua gente».

«La Sagra de Su Pani Arrùbiu rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del nostro calendario, perché racchiude in sé il valore autentico della tradizione, della devozione e dell’identità dei nostri paesi», evidenzia Francesco Sanna, Presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia. «Attraverso eventi come questo vogliamo continuare a raccontare la Marmilla nella sua essenza più vera, fatta di saperi antichi, senso di comunità e legame con il territorio. Primavera in Marmilla è proprio questo: un percorso condiviso che mette in rete le nostre realtà locali e le trasforma in un’esperienza unica per chi viene a visitarle».

(Unioneonline)

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