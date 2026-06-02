Sono aperte le iscrizioni alle attività estive di animazione dedicate agli adolescenti promosse dal Comune. Il programma, pensato per offrire ai giovani occasioni di socializzazione, sport e svago durante la pausa scolastica, prenderà il via il 1° luglio e si concluderà il 28 agosto.

I partecipanti saranno coinvolti in numerose attività sportive sotto la guida di istruttori qualificati e riconosciuti dalle rispettive federazioni. Non mancheranno gite, escursioni, visite ai parchi acquatici e ai parchi divertimento, oltre a esperienze coinvolgenti come le escape room.

Le iniziative si svolgeranno nella spiaggia di Su Guventeddu e avranno una durata complessiva di otto settimane, con una pausa prevista nella settimana di Ferragosto, dal 10 al 14 agosto. Le attività saranno concentrate nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8,30 alle 13.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro 14 giugno esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito istituzionale del Comune.

Per i cittadini che necessitano di assistenza nella compilazione della domanda è disponibile gratuitamente lo Sportello di facilitazione digitale, attivo negli uffici comunale in corso Vittorio Emanuele 28, con apertura dal lunedì al venerdì e rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.

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