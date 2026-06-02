La nonnina di Castiadas ha compiuto 104 anni. Severina Utzeri è stata festeggiata oggi dai familiari. Originaria di San Vito (si trasferì a Castiadas nel 1956, nella borgata di Masone Pardu assieme al marito Oreglio Simbola, morto nel 2019 a 98 anni) ha lavorato a lungo nei campi ed è testimone vivente di un secolo di storia.

«È una donna che – ha scritto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni- con la forza del suo carattere e la ricchezza della sua esperienza, incarna i valori più autentici della nostra terra: il rispetto, la famiglia, la dedizione, la resilienza».

«Centoquattro anni rappresentano un patrimonio prezioso di esperienze, ricordi e insegnamenti che appartengono non solo ai suoi cari, ma all’intera Comunità di Castiadas – ha proseguito il sindaco – . La sua lunga vita è una testimonianza autentica di sacrificio, dedizione alla famiglia, forza d’animo e amore per le proprie radici.

In occasioni come questa percepiamo ancora più forte il valore della memoria e l’importanza del legame tra le generazioni. Persone come la Signora Severina custodiscono una parte significativa della nostra storia e rappresentano un esempio di cui essere orgogliosi».

«A lei rivolgo - ha chiuso Murgioni - i miei più sinceri auguri, insieme a quelli dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità di Castiadas, con l’augurio che possa continuare a vivere giorni sereni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e delle persone che le vogliono bene».

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