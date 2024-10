La "Pratobello", la proposta di legge di iniziativa popolare che ha fatto esplodere il totalizzatore delle firme, ben 210.729, ha messo un punto fermo sulla questione "urbanistica" prevedendo un divieto assoluto alla speculazione energetica in quelle aree che risultano tra quelle già sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici.

Non è, però, solo divieti. Anzi. Nel cuore della proposta di legge, infatti, è racchiusa una strategia energetica in grado di cambiare una volta per tutte la storia "elettrica" dell'Isola abbandonando per sempre la dipendenza sia dalle fonti fossili che dai piani speculativi di faccendieri e speculatori delle rinnovabili.

Un punto fermo della legge dedicata ai "moti di Pratobello" è l'idrogeno, l'energia del futuro, l'unica ad emissioni zero. La legge di iniziativa popolare, infatti, nell’articolo 4 dispone l'intervento pubblico sull'intera gestione del capitolo «Idrogeno», sottraendolo alla speculazione di multinazionali straniere e petrolifere. In pratica la norma prevede che la Sardegna abbandoni il ruolo di "inseguitrice" e assuma quello di "apripista" tracciando una road map in grado di passare direttamente dalle vecchie centrali a carbone, quelle di Portovesme e Porto Torres, e quella "petrolifera" della Saras, tutte centrali a cui lo Stato ha costretto scientemente l'Isola, a centrali elettriche a idrogeno di ultima generazione.

E poi la "Pratobello" traccia le soluzioni più innovative in grado di generare "energia rinnovabile", capaci di rispettare ambiente e paesaggi, rendendo strategico l'utilizzo delle infrastrutture già esistenti, da quelle viarie a quelle ferroviarie, rafforzandole e migliorandole, al fine di renderle "smart" e "green" con uno sforzo innovativo e tecnologico capace di recuperare, sino ad azzerarlo, il gap infrastrutturale energetico.

