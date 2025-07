All’ambulatorio di continuità assistenziale di via degli Achei a Palau è preannunciata l’assenza di medici per ricoprire i turni di guardia. Dunque, di nuovo, ci sarà la guardia medica scoperta, questa volta dal 10 al 15 luglio.

Lo ha comunicato la Asl Gallura, «a causa della grave e persistente carenza di medici». Ed è intuibile facilmente il disagio che questa carenza comporterà per la popolazione residente ma anche considerato il momento come questo, che vede una forte presenza turistica.

La popolazione, è scritto nel comunicato della Asl Gallura, in caso di emergenza dovrà come di consueto fare sempre riferimento al servizio di emergenza territoriale 118 o al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni II di Olbia. La direzione della Asl Gallura, è scritto sempre nel comunicato, si sta prodigando per trovare ancora qualche medico disponibile.

© Riproduzione riservata