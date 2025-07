Oggi a Palazzo Ruzittu, il sindaco Roberto Ragnedda, accompagnato dall’assessore Massimo Azzena, ha incontrato il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu, il direttore generale Stefano Sebastio e il responsabile di distretto della Gallura Gianfranco Doneddu.

Il sindaco ha sottolineato come le necessità di Arzachena siano cambiate nel tempo, purtroppo però «le infrastrutture sono rimaste quelle di quarant’anni fa». «Servono impianti moderni», ha detto il sindaco, «in linea con l’alto livello di servizi che Arzachena deve offrire, a garanzia dei diritti dei cittadini e dell’immagine del territorio».

Ragnedda ha continuato sottolineando come la carenza del servizio sia ormai insostenibile, in particolare durante la stagione estiva, «per i privati, le attività commerciali, le aziende e i nuovi investitori che vogliamo attrarre, e che necessitano di infrastrutture all’avanguardia».

Da parte sua, Abbanoa ha definito l’incontro come «utile per fare il punto sulle questioni più urgenti relative al servizio idrico e per valutare le possibili soluzioni a breve e medio termine».

In particolare, riguardo al passaggio del servizio idrico del comprensorio di Baja Sardinia, Abbiadori e Cala del Faro, la società ha affermato che si procederà con rapidità, in collaborazione con Egas, per affidare il servizio ad Abbanoa. Per quanto riguarda Baja Sardinia, dove il passaggio al Comune è stato sancito da una delibera del Tar Sardegna, la società ha dichiarato che, in attesa di completare il trasferimento, effettuerà a titolo collaborativo gli interventi di riparazione in caso di perdite lungo la via pubblica.

Un altro tema affrontato durante l’incontro è stato quello delle fontanelle pubbliche, oggetto di solleciti da parte del Comune e sollevato più volte anche dai consiglieri di opposizione.

Abbanoa ha spiegato che, a differenza di quanto accade in molte città della Sardegna, le fontanelle di Arzachena non sono collegate alla rete idrica che serve le abitazioni, ma a una rete autonoma che si estende per circa 12 chilometri, attraversando per buona parte proprietà private. Questo rende molto difficoltosi gli interventi di manutenzione. Tuttavia, Abbanoa ha garantito che sta valutando le soluzioni per migliorare la funzionalità di queste fontanelle, contrastando la loro diminuita efficienza.

