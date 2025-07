«Le immagini e le testimonianze provenienti dal Poliambulatorio Asl di via degli Orti ad Alghero sono uno schiaffo alla dignità di centinaia di cittadini. Anziani e persone fragili costrette a mettersi in fila alle 5 del mattino, nella speranza di riconfermare l’assegnazione del medico di base: una situazione inaccettabile, che testimonia il collasso dei servizi sanitari pubblici nel nostro territorio». Il consigliere di Noi Riformiamo Alghero, Alberto Bamonti, punta il dito sulla condizione in cui tantissime persone, per lo più anziane, si ritrovano ogni sei mesi, per la riconferma del medico di base provvisorio.

«Siamo davanti a un’emergenza che non può più essere ignorata. Quando l’accesso alle cure primarie – un diritto sancito dalla Costituzione – diventa una gara a ostacoli fatta di attese disumane e numeri contingentati, vuol dire che il sistema ha fallito», prosegue Bamonti. «In questo contesto così difficile, va riconosciuto il grande sacrificio e la professionalità dei dipendenti dell’Asl, che con dedizione e impegno quotidiano continuano a garantire il servizio, spesso in condizioni al limite ma servono soluzioni immediate». Intanto l’Azienda sanitaria fa sapere che ad Alghero tre medici di medicina generale prenderanno servizio nel mese di settembre, nel frattempo, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, la Asl di Sassari attiva dalla prossima settimana gli Ambulatori di Straordinari di Comunità Territoriale.

La direzione del Distretto di Alghero comunica alla popolazione che, in seguito del pensionamento della dottoressa Rosaria Maria Placenti, sono state attivate le procedure per l'assegnazione, nell'ambito 2.3 del Distretto algherese (comuni di Alghero e Olmedo), degli incarichi di assistenza primaria carenti: sono tre i medici titolari di incarico che prenderanno servizio a metà settembre. Per far fronte alle esigenze della popolazione, da martedì 8 luglio, verranno pertanto attivati degli Ambulatori di Straordinari di Comunità Territoriale: gli orari di apertura verranno comunicati nei prossimi giorni appena gli incarichi verranno assegnati.

«Al momento non risultano disponibilità residue per l'assegnazione di medici di medicina generale: pertanto invitiamo la popolazione a evitare di presentarsi all’ufficio scelta e revoche per la scelta del medico. Non appena i medici titolari di incarico prenderanno servizio, nel mese di settembre, sarà cura dell’Azienda sanitaria comunicare alla popolazione le modalità di scelta dei medici. Sino ad allora potranno invece contare sull’assistenza dei medici presenti negli Ascot>, avvisano dalla Asl.

