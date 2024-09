La Sardegna scende in campo e si prepara alla grande manifestazione di mercoledì a Cagliari. "Un popolo in marcia" è il tema di un raduno ricco di significati, che porterà in via Roma, davanti al Consiglio regionale, diverse migliaia di manifestanti contro l'invasione eolica e fotovoltaica.

È prevista infatti la consegna dei plichi con le firme della Pratobello 24. L'obiettivo massimo che i comitati si erano posti all'inizio dell'estate, dopo la manifestazione di Saccargia, sta per essere centrato. Ieri risultavano raccolte in tutta l'Isola 140mila firme, trasportate da tutti i centri della Sardegna alla centrale di riconteggio del Comune di Orgosolo.

E per arrivare a 150mila il passo è ormai breve: «All'appello mancano una settantina di Comuni», dice il sindaco Pasquale Mereu.

Luigi Pisci, del comitato Sarcidano: «Dopo mercoledì la nostra mobilitazione passerà a un altro step, quello della difesa dei principi della Pratobello 24, che dovrà essere discussa quanto prima dal Consiglio regionale. Si aprirebbero molti problemi se questo non accadesse in tempi rapidi: c'è la volontà espressa in modo chiaro dai sardi da rispettare».

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata