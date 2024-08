«L'approdo in Aula della proposta di iniziativa popolare Pratobello 24 attraverso la procedura d'urgenza, senza passare dalle commissioni consiliari». È la proposta di Forza Italia illustrata stamattina dal segretario regionale e deputato Pietro Pittalis, con il collega Ugo Cappellacci, il capogruppo Angelo Cocciu, il consigliere Ivan Piras e il responsabile "energia" del partito Marco Tedde.

«Registriamo una grande confusione da parte del Campo largo - ha spiegato Pittalis - ha posto in essere una moratoria senza tener conto della legislazione italiana ed europea. Una soluzione del tutto inadeguata». Al contrario, ha aggiunto, «valutiamo positivamente il contenuto della Pratobello soprattutto per il riferimento alla competenza in materia edilizia e urbanistica».

Inoltre, «il gruppo chiede che nella prossima Finanziaria ci siano risorse consistenti per sostenere le comunità energetiche, investiamo di più sull'idrogeno e le biomasse». Infine: «La metanizzazione era un progetto utile; il gruppo consiliare chiederà conto dell'immobilismo della Giunta ben conoscendo le posizioni distanti tra la governatrice Todde e il Pd, ma i litigi nel Campo largo non possono pregiudicare il futuro dell'Isola».

