In vigile attesa delle prossime mosse del Consiglio regionale. Gli uffici hanno concluso il riconteggio delle firme per la Pratobello 24, ma i comitati manifestano il timore che l'incrocio con il disegno di legge sulle aree idonee possa depotenziare il testo per il quale sono state raccolte oltre 210 mila firme e rivolgono ai consiglieri questa richiesta: «Non si perda tempo, si segua la procedura d’urgenza per la Pratobello 24».

Intanto, i progetti di mega impianti eolici e fotovoltaici non si fermano: «In Gallura», avverte Maria Grazia Demontis, una delle anime della mobilitazione contro la speculazione energetica, «i lavori vanno avanti. Occorre porre un argine in tempi rapidi all’ondata speculativa per evitare che produca danni irreparabili al territorio sardo».

Nel video l’intervista a Maria Grazia Demontis del coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica.

