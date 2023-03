Scatena reazioni contrastanti la notizia della fusione di Geasar e Sogeaal, le società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero, che insieme si trasformeranno in Nord Sardegna Aeroporti.

Fredda la Regione, con la quale non ci sono state interlocuzioni formali. Divisi i sindacati. E infastidito, per le modalità della procedura, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, originario di Alghero.

Secondo indiscrezioni, il rappresentante della Regione nel Cda dello scalo Riviera del Corallo si sarebbe astenuto durante il voto sull’operazione.

Parlano di «ottima notizia, da noi auspicata da tempo» i segretari regionali della Fit Cisl, Ignazio Lai e Michele Palenzona. «Questa operazione tra Geasar e Sogeaal», proseguono, «non può che rafforzare l’intero sistema del trasporto aereo del Nord Sardegna, in attesa degli sviluppi sulla società unica regionale».

Molto più prudente la reazione della Uiltrasporti: «Vigileremo affinché la fusione delle due società venga effettuata nella piena tutela dei lavoratori delle due realtà industriali e nel rispetto delle specificità e potenzialità di ogni singolo aeroporto», affermano il segretario generale William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca. I due sindacalisti si dicono «non sorpresi dalla notizia, vista l’intenzione di F2i di volersi espandere in tutti gli scali sardi».

Molto piccato il presidente Pais: «Senza entrare nel merito dell'operazione, che non conosco», dice, «rilevo proprio nella assenza di condivisione e scambio di informazioni con il tessuto sociale e istituzionale, prime fra tutte le Istituzioni regionali, l'elemento di debolezza».

Nella nota del numero uno dell’assemblea regionale si sottolinea la mancanza del «preventivo e necessario approfondito confronto con gli azionisti pubblici, Regione Sardegna e Sfirs in testa, e con il tessuto sociale e istituzionale della Sardegna e del territorio».

La Regione, per Pais, non può essere vista "solo" come utile per richiedere finanziamenti e la Sardegna non è una colonia. «In tale contesto, nell'ottica della necessaria collaborazione che auspico sempre più solida», aggiunge, «ritengo assolutamente opportuno un confronto con i vertici delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia».

Enrico Fresu

